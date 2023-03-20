Рэпер Джиган снял обручальное кольцо и рассказал, почему съехал от Оксаны Самойловой

Одна из самых популярных звездных семей переживает кризис. В этом уверены поклонники рэпера Джигана, его супруги Оксаны Самойловой и их детей. Музыкант публикует архивные фото, а судя по соцсетям не проводит время в своем роскошном особняке. Они с женой перестали фотографироваться, а с детьми он встречается без нее. На днях девушка заявила, что они с мужем уже не живут вместе. А звезда пояснил, почему так произошло.

Знаменитость дал эксклюзивный комментарий изданию Super.ru. Джиган признался, что сейчас уделяет много времени творчеству, а дома работать невозможно.

«Короче, все просто: я пишу альбом. Такое не может происходить в доме, где дети. Раньше еще получалось, а сейчас у нас четверо и уже никак не выходит создавать альбом дома», — признался артист.

Рэпер добавил, что в шикарном коттедже нет места для студии. А жена недовольна шумом.

«Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь поселок ночью не очень радовали Оксану. Я живу сейчас в нашем старом доме, все гуд», – заключил Джиган.

Музыкант дал понять, что у них в семье нет проблем. Но поклонники считают, что он лукавит. Многие заметили, что на свежих фотографиях мужчина позирует без обручального кольца. Джиган провел время с детьми не дома, а в кафе и на картинге. В комментариях звезду назвали «воскресным папой».

Ранее мы писали о том, как Оксана Самойлова слегла с болезнью. Девушка напугала фанатов, когда опубликовала видео в слезах. Она пожаловалась на болезнь, но не рассказала, что именно с ней происходит.

Чуть позже она призналась, что была в больнице. Врачи рекомендовали ей сделать операцию.