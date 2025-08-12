Старший внук скончавшегося от рака Ивана Краско отказался прощаться с дедом

Старший внук Ивана Краско не приедет на прощание со знаменитым дедом. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил источник, близкий к семье.

Как уточняется, Ян Александрович-Краско физически не сможет прибыть в Россию из-за нестабильной ситуации в мире. В настоящее время внук Ивана Краско проживает в Варшаве. Мужчине 45 лет, он пошел по стопам деда и служит в одном из местных театров.

Ян Александрович-Краско является сыном Андрея Краско и Мириам Александрович. Средний ребенок Ивана Краско умер 4 июля 2006 года от сердечной недостаточности, ему было 48 лет. Народный артист России признавался, что так и не смог смириться с утратой: «Для меня Андрюша до сих пор никуда не ушел. Я часто с ним беседую, как ни странно, он до сих пор нам помогает».

Напомним, Иван Краско скончался 9 августа в возрасте 94 лет от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта. По трагическому стечению обстоятельств это случилось накануне дня рождения его покойного сына. Актер пережил своего ребенка на 19 лет. Известно, что официально у знаменитости пятеро детей от разных браков. Артиста похоронят в Комарово рядом с могилой Андрея Краско.

