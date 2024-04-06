«Это ошибка мужчин»: Мария Погребняк рассказала, почему развелась с мужем после 17 лет брака

Бизнесвумен и блогер Мария Погребняк раскрыла причину развода с мужем после 17 лет брака. О разрыве знаменитости с футболистом Павлом Погребняком стало известно прошлым летом, однако причины расставания не разглашались. Теперь в YouTube-шоу Willstar Мария Погребняк рассказала, почему разошлась с супругом.

В 2023 году Мария и Павел Погребняк развелись после 17 лет брака по взаимному согласию. Расставание супругов прошло на хорошей ноте, без скандалов и выяснения отношений.

По признанию бизнесвумен, причиной разрыва стало то, что их отношения с мужем переросли в родственные. Мария Погребняк считает, что это произошло из-за того, что они с супругом поменяли работу, а дети выросли.

Блогер подчеркнула, что в расставании виноваты двое. По мнению Марии Погребняк, гармония в семье должна поддерживаться как мужем, так и женой. Однако мужчины не уделяют этому внимание, игнорируя интересы женщин.

«Это ошибка вас, мужчин, что вы забиваете на наши интересы через определенный промежуток времени. И когда говорят, что брак распадается, чаще всего в этом виновна жена. Нет, жена такая же осталась», — заявила Мария Погребняк.

Знаменитость призналась, что в браке с футболистом она в какой-то момент устала «стараться создавать идеальную семью». По словам Марии Погребняк, дошло до того, что она ставила отношения с мужем на первый план, боясь его потерять, что, как отметила бизнесвумен, было зависимостью. Спустя время она осознала, что так быть не должно, поэтому решилась на развод.

Ранее сообщалось о том, что Мария Погребняк рассказала, как смогла пережить развод.