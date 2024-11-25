«Красавчик с гитарой»: сын Градского рассказал, какой памятник хотел сам артист

Сын композитора Александра Градского Даниил рассказал, какой памятник хотел сам артист. По словам родственника, мэтр хотел видеть глыбу.

Подробности узнало издание Woman.ru.

Даниил сообщил: «Он всегда хотел глыбу, потому что себя с некоей глыбой ассоциировал».

По словам сына композитора, они рассматривали варианты, как стилизовать глыбу: чтобы присутствовали очки и длинные волосы, а также были любимые вещи отца. Даниилу известно, что сестра и мама при жизни говорили с Градским на тему монумента.

Другая концепция памятника была основана на фотографии, сделанной много лет назад.

«Один монумент на основе папиного любимого фото с концерта, ему там 40 с чем-то лет, красавчик-рокер с гитарой. И второй вариант более концептуальный — это его профиль объемный, занавес, гитара, стихи, ноты. Что-то такое абстрактное, но он так хотел», - поделился Даниил.

Напомним, 28 ноября на Ваганьковском кладбище установили памятник Градскому. Его вид выбирала вдова – Марина Коташенко. Даниил не присутствовал на открытии – он собирается с силами, чтобы посетить место захоронения отца. Даниил отмечает, что в итоге на кладбище «видим могильную плиту, как у всех», хотя Градский был народным артистом. Даниил был недоволен надгробием и заявлял о желании установить другой памятник.