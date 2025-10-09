Старший брат Максима Галкина* избавился от доли в российской оружейной компании

Старший брат уехавшего из РФ юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории Российской Федерации), продал свою долю в оружейном бизнесе. Об этом пишет mk.ru.

Как стало известно изданию, на днях деверь Аллы Пугачевой, Дмитрий Галкин, перестал быть совладельцем компании «Оружейные мастерские». Предприятие также производит и боеприпасы.

Одно время родственник Примадонны даже был генеральным директором компании. Однако позже ушел с должности и оставил себе лишь 25 процентов акций. Выяснилось, что теперь он лишился и этих активов.

При этом сообщается, что фирма уже несколько лет скрывает свои финансовые показатели. Более того, частный оружейный завод предпринимателя ранее был завален исками о срыве поставок.

Доля Галкина-старшего перешла к Юрию Дружкину, человеку, который занимает должность гендиректора сразу в нескольких фирмах.

