Номера проданного Bentley Максина Галкина* оказались вдвое дороже машины

Уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) продал редкий Bentley Arnage. При этом госномер оказался дороже самого автомобиля.

Как пишет РИА Новости, стоимость красивого госномера Галкина* составила более 7,4 миллиона рублей. За автомобиль же муж Аллы Пугачевой мог получить не более 4,5 миллиона рублей.

Всего в России четыре Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра. От одного из них недавно избавился Галкин.* Госномер с «зеркальными» цифрами и тремя буквами «О» был продан отдельно.

В документах, с которыми ознакомилось агентство, в январе 2025 года была внесена пометка «Выдача взамен утраченных или пришедших в негодность государственных регистрационных знаков, регистрационных документов, паспортов транспортных средств», а уже в марте у автомобиля сменился собственник и госномер.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин* может лишиться права на товарный знак со своим именем.

*Признан иностранным агентом на территории России