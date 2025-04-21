Старший брат Александра Домогарова попал под суд из-за долгов за коммуналку

Родной брат актера Александра Домогарова оказался неплательщиком жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Задолженность с Андрея Домогарова пришлось взыскивать через суд.

«Мировой судья судебного участка Nº 222 Академического района города Москвы рассмотрел два дела в отношении Домогарова Андрея Юрьевича о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг», — следует из публикации в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

При этом сумма долга не разглашается. О периоде, за который не была внесена оплата, также информации нет.

Известно, что Андрей Домогаров является кандидатом технических наук, работал в МАДИ. В одном из интервью Александр Домогаров рассказывал, что с раннего детства не ладил со старшим братом из-за десятилетней разницы в возрасте. После смерти родителей актер оставил родственнику их квартиру.

Ранее балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу 6-комнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга, из-за того, что не смогла погасить почти 130 тысяч рублей долгов за ЖКХ. На днях суд обязал артистку оплатить задолженность. За квартиру на Итальянской улице площадью 196 квадратов танцовщица рассчитывает получить 165 миллионов рублей.