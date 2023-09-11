Старшего сына Стаса Костюшкина госпитализировали и провели ему операцию на ноге

Старший сын солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина попал в больницу. Мартина мучали боли в ноге, из-за которых ему пришлось вызвать бригаду скорой помощи, а медики настояли на госпитализации.

Как стало известно, звездный наследник месяц назад получил травму колена на спортивной тренировке, однако не придал ей особого значения. Со временем все переросло в так называемую болезнь Гоффа, и парень начал хромать. Недавно же он вновь случайно повредил ногу, и боль оказалось невозможно игнорировать.

Уже в больнице врачи провели обследование пациента и приняли решение о проведении операции. Однако одним хирургическим вмешательством не обошлось. Чтобы помочь Мартину, необходима еще одна процедура. Ее запланировали на вторник 12 сентября.

Сам студент чувствует себя уже намного лучше. Об этом сообщило издание mk.ru. Он верит, что сможет в скором времени вернуться к привычной жизни и возобновить обучение в университете. Напомним, что сын Костюшкина находится на третьем курсе.

Ранее солист «Чай вдвоем» показал результат пересадки волос. Из-за редеющей шевелюры певец был вынужден долгое время носить головные уборы, однако операция решила все его проблемы. Он остался крайне доволен результатом.