Расстался с кепкой: Стас Костюшкин показал результат пересадки волос
Певец Стас Костюшкин показал результат пересадки волос.
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Популярный исполнитель Стас Костюшкин показал результат пересадки волос. Долгое время звезда носил головные уборы и надеялся, что операция решит его проблемы с шевелюрой. Оказалось, что все было не зря. Об этом он сообщил в личном микроблоге.
Певец обратился в специализированную клинику, которая находится в Санкт-Петербурге. Это было еще в мае 2023 года. Потребовалось время, чтобы новые волосы начали расти. После нескольких месяцев 52-летний Костюшкин похвастался результатом.
«Вот и расстался я с кепкой, вот и выросли мои волосы. Для кого-то долго, для кого-то быстро. Для меня долго, честно говоря, 4 месяца, но говорят, что это лишь 30%», – поделился артист с поклонниками.
Напомним, что перед процедурой Стасу пришлось побриться налысо. Врач с помощью лазера наметил линию роста волос и поштучно вживлял трансплантаты в заранее созданные каналы. Первое время после процедуры музыкант был в повязке, но после не чувствовал никакого дискомфорта.
Стас Костюшкин обрел популярность благодаря дуэту «Чай вдвоем», в котором выступал вместе с Денисом Клявером. Несколько лет назад артисты решили разойтись и начать сольные карьеры. Тогда у Стаса вышел его хит «Женщина, не танцую». А недавно он выпустил новую песню «Королева».
Ранее мы писали о том, что певец Стас Костюшкин купил мотоцикл за 2,5 миллиона рублей. Артист признался, что никогда и не думал о приобретении этого мотоцикла, но все-таки решил под конец летнего сезона немного покататься на «железном жеребце».