Расстался с кепкой: Стас Костюшкин показал результат пересадки волос

«Вот и расстался я с кепкой, вот и выросли мои волосы. Для кого-то долго, для кого-то быстро. Для меня долго, честно говоря, 4 месяца, но говорят, что это лишь 30%», – поделился артист с поклонниками.

Напомним, что перед процедурой Стасу пришлось побриться налысо. Врач с помощью лазера наметил линию роста волос и поштучно вживлял трансплантаты в заранее созданные каналы. Первое время после процедуры музыкант был в повязке, но после не чувствовал никакого дискомфорта.

Стас Костюшкин обрел популярность благодаря дуэту «Чай вдвоем», в котором выступал вместе с Денисом Клявером. Несколько лет назад артисты решили разойтись и начать сольные карьеры. Тогда у Стаса вышел его хит «Женщина, не танцую». А недавно он выпустил новую песню «Королева».

Ранее мы писали о том, что певец Стас Костюшкин купил мотоцикл за 2,5 миллиона рублей. Артист признался, что никогда и не думал о приобретении этого мотоцикла, но все-таки решил под конец летнего сезона немного покататься на «железном жеребце».