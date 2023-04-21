Старше на 9 лет и был дважды женат: что известно о новом избраннике Екатерины Варнавы

Личная жизнь Екатерины Варнавы всегда интересовала публику. Еще совсем недавно казалось, что юмористка обрела женское счастье с известным режиссером. Молодые люди успели даже тайно пожениться, однако, увы, любовь им не удалось сохранить. Что стало причиной расставания — неизвестно. Но, поговаривают, будучи в отношениях, Екатерина ждала ребенка, но ему не суждено было родиться из-за выкидыша. Вот почему Варнава довольно болезненно реагирует на любые упоминания об экс-возлюбленном. Однако, по сообщениям «Экспресс газеты», знаменитость смогла преодолеть тяжелое расставание и начала новый роман.

Не так давно Екатерина была замечена в Израиле в компании Сергея Капкова. Мужчина старше знаменитости на 9 лет и был дважды женат. От браков у него остались дети. К слову, в далеком прошлом ему приписывали роман с известной журналисткой Ксенией Собчак. Кажется, эти факты нисколько не смущают Варнаву, о подобном говорят и сообщения очевидцев.

«Пара была очень увлечена друг другом», — цитирует «Экспресс газета» инсайдеров.

К слову, на данный момент ни Екатерина, ни Сергей не подтверждали новости о своем романе.

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