«Над овалом лица тоже потрудились»: хирург перечислил все изменения во внешности Варнавы

Екатерина Варнава считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе, особенно новый всплеск популярности начался после расставания с супругом. Тогда все стали говорить не только про личную жизнь юмористки, но и про ее внешность. К слову, пока поклонники бьют тревогу из-за резкого похудения Варнавы, звездные коллеги не прекращают критиковать ее данные. По словам Елены Малышевой, Екатерина стала «страшненькой». Кроме того, нередко девушку обвиняют в злоупотреблении пластикой. В беседе с изданием kp.ru эксперт рассказал, какие манипуляции перенесла на своем лице экс-возлюбленная известного режиссера.

Так, хирург Иван Володченков заявил: Варнава действительно сильно похудела, именно с этим и связаны изменения во внешности. По словам специалиста, юмористка не делала пластические операции, зато на ее лице нельзя не заметить следы косметологических уходов. Например, у Екатерины нет ни одной морщины, а это говорит о том, что в лобной зоне «хорошо действует ботокс».

«Над овалом лица тоже хорошо потрудились: на астеничное лицо были введены филлеры для увеличения объема, омоложения в области скул. Филлер был введен и в подбородочную зону, губы и по углам нижней челюсти», — высказался Иван.

Кроме того, хирург отметил: Варнаве нередко делают макияж, который сушит кожу, но при этом она у нее в хорошем состоянии. Значит, знаменитость пользуется такой процедурой, как биоревитализация.

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