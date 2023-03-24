Старше на 6 лет: Игорь Вдовин рассказал, почему не отпускает дочь Волочковой к парню

17-летняя дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна длительное время встречается с молодым человеком. Ее отец Игорь Вдовин не спешит отпускать девочку в свободное плавание: по его мнению, «еще рано».

Юноша по имени Евгений старше Ариадны на 6 лет. Несовершеннолетняя живет с отцом и мачехой.

Вдовин считает, что по достижении 18 лет дочь «решит, хочет ли жить самостоятельно».

«Еще рано, ей еще нет 18 лет», - сказал он сайту mk.ru и посоветовал спрашивать подробности личной жизни у самой Ариадны.

Семья приняла молодого человека. Вдовин утверждает, что они с ним в прекрасных отношениях.

«Мы давно знакомы с этим парнем. Он классный, все в порядке», - сказал он.

Ранее балерина прокомментировала информацию, что домработница хочет захватить власть в ее доме. На это Волочкова заявила, что у помощницы Лолы и ее семьи достаточно своего имущества.