«Домом моим не завладела»: Волочкова перечислила всю недвижимость своей домработницы Лолы
Фото: Starface.ru
Балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию о том, что помощница Лола отняла ее телефоны и чуть ли не завладела домом. Экс-прима Большого театра в ответ перечислила, каким количеством недвижимости владеет семья домработницы.
Волочкова опубликовала видео, в начале которого Лола с хлыстом в шутку стоит над балериной. Эта зарисовка - ирония звезды над сообщениями, что помощница «хочет захватить власть в ее доме».
«У Лолы не один телефон, а четыре и все волочковские», - ответила она хейтерам.
Волочкова продолжила: «Домом моим не завладела, потому что у ребят свой домик отдельный для персонала».
Также балерина рассказала, что у семьи все есть: Лола и ее муж Рустам владеют домом, участком земли и автомобилем.
«У Лолы с Рустамом свой собственный дом в Тверской области и еще отдельный участок земли неподалеку от нас», - написала Волочкова под видео.
На записи домработница также сказала: «У нас все есть, своя машина».
Ранее стало известно, что Лола фактически стала директором Волочковой. Предыдущие женщины на этом посту не выдерживали и уходили.