«Домом моим не завладела»: Волочкова перечислила всю недвижимость своей домработницы Лолы

Балерина Анастасия Волочкова опровергла информацию о том, что помощница Лола отняла ее телефоны и чуть ли не завладела домом. Экс-прима Большого театра в ответ перечислила, каким количеством недвижимости владеет семья домработницы.

Волочкова опубликовала видео, в начале которого Лола с хлыстом в шутку стоит над балериной. Эта зарисовка - ирония звезды над сообщениями, что помощница «хочет захватить власть в ее доме».

«У Лолы не один телефон, а четыре и все волочковские», - ответила она хейтерам.

Волочкова продолжила: «Домом моим не завладела, потому что у ребят свой домик отдельный для персонала».

Также балерина рассказала, что у семьи все есть: Лола и ее муж Рустам владеют домом, участком земли и автомобилем.

«У Лолы с Рустамом свой собственный дом в Тверской области и еще отдельный участок земли неподалеку от нас», - написала Волочкова под видео.

На записи домработница также сказала: «У нас все есть, своя машина».

Ранее стало известно, что Лола фактически стала директором Волочковой. Предыдущие женщины на этом посту не выдерживали и уходили.