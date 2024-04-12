«Не хотелось существовать»: звезда «Слова пацана» рассказал о тяжелой депрессии

25-летний актер Слава Копейкин рассказал, как выпивал из-за тяжелой депрессии. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделился откровением в эфире шоу «Справиться проще».

После выхода сериала «Слово пацана» Слава обрел поклонниц, оценивших не только его талант, но и внешность. Как выяснилось, сам актер не всегда был доволен собой: он занимался самоуничтожением и искал утешение в алкоголе. Копейкин был в депрессии на протяжении года.

«Мне просто не хотелось существовать. Я себя нормально чувствовал, только если выпивал, потому что это очень быстрый способ стать не собой», — высказался артист.

Ситуация была настолько критичной, что Слава «устал от самого себя». После выпуска из института актер решил исправить ситуацию: он пошел к психологу, стал больше читать и пил антидепрессанты.

«Это действительно очень сложная работа над собой. Внутренняя борьба — то, что делает тебя сильным. Я не жалею себя, не оцениваю», — резюмировал Слава.

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