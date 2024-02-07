Старшая дочь Романа Абрамовича Анна засветила помолвочное кольцо во время шопинга в Лондоне

33-летняя Анна Абрамович не стала скрывать бриллиантовое кольцо на безымянном пальце. Папарацци засняли старшую дочь Романа Абрамовича с помолвочным украшением во время шопинга в Лондоне. Об этом сообщает Voice.

Как стало известно, наследница известного олигарха отправилась за покупками в Великобритании вместе со своей подругой. Девушки посетили универмаг Harrods, в котором, судя по пакетам, купили немало вещей. Но фотографов привлекло внимание не это, а кольцо Анны. Она не пыталась его спрятать, поэтому на кадрах отчетливо можно увидеть, что оно выглядит, как помолвочное.

Отметим, что о новом романе Абрамович пока ничего неизвестно. Журналистам не удалось выяснить, с кем сейчас состоит в отношениях Анна.

К слову, до этого девушка готовилась к свадьбе с Николаем Лазаревым. И хоть молодого человека недолюбливал Роман Абрамович, пара все равно собиралась пожениться. Но в итоге союз все-таки распался. Следующим бойфрендом Анны стал телеведущий Калум Бест. Но и с ним роман долго не продлился.

Ранее появилась информация, что Роман Абрамович под псевдонимом посетил больницу в Москве.