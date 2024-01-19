Mash: Роман Абрамович под псевдонимом посетил больницу в Москве
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Бизнесмен Роман Абрамович посетил московскую больницу, будучи в столице с деловым визитом. Предприниматель сделал это тайно и выбрал одно из лучших учреждений, при обращении он использовал псевдоним.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, Абрамович был в больнице 16 января – он пожаловался на проблемы с сердцем. Известно, что он обращался к кардиологу.
Абрамович был в сопровождении охраны, а лицо прятал за солнцезащитными очками и шарфом.
Ранее сообщалось, что бывшая жена Абрамовича Дарья Жукова ждет четвертого ребенка. Ее избранником стал греческий миллиардер.
Брак с Абрамовичем был первый для Жуковой. После развода пара сохранила хорошие отношения. Спустя два года после развода Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса – на тот момент у нее было двое детей. Третий появился на свет в 2021 году.