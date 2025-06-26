Певец Александр Буйнов отказался играть вторую свадьбу с женой как Пресняков
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Певец Александр Буйнов рассказал, собирается ли организовать вторую свадьбу с женой Аленой на годовщину свадьбы. Супруги вместе почти 40 лет, но обновлять клятвы у алтаря они не планируют. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.
Буйнов отметил, что против повторных свадеб, которые стали модны в последнее время. Он считает, что это такое событие, которое можно организовать только один раз в жизни.
«Свадьба — как рождение. Один раз в жизни!» - заявил Александр.
Отметим, что свадьбы на годовщину действительно стали трендом у звезд. Так отмечали свои праздники актриса Екатерина Волкова с мужем и певец Владимир Пресняков с Натальей Подольской. Последние организовали масштабный праздник. Невеста шла к алтарю в белом классическом платье с фатой под живую музыку, которую исполнял Дмитрий Маликов.
Все торжество обошлось артистам примерно в 7 млн рублей. При этом свадьба не окупилась. Наталья делилась, что многие гости подарили не деньги, а какие-то полезные вещи.
Ранее Александр Буйнов опубликовал редкое фото 65-летней жены.