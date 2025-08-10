Старшая дочь отказалась от отца, младшая живет в Польше: кто из наследников появится на похоронах Ивана Краско

Бывшая жена скончавшегося 9 августа народного артиста России Ивана Краско Наталия Вяль рассказала, что старшие дочери могут не приехать на церемонию прощания и похороны отца.

«Дочь Юлия может и не успеть. Я ее давно не слышала и не видела. Юля живёт полжизни в Польше, там и сейчас. А старшая дочь Ивана Ивановича — Галина отказалась от отца», — сообщила Вяль в беседе с aif.ru.

Она также заверила, что не имеет понятия о том, составил ли Краско завещание при жизни.

По данным юриста Александра Хаминского, родственники актера будут претендовать на квартиру в центре Санкт-Петербурга, дачу в Грузино, соседствующую с участком Михаила Боярского, а также финансовые активы и авторские отчисления.

При этом дачу в Грузино Краско подарил дочери Юлии, но в 2020 году недвижимость пытался незаконно переоформить экс-директор артиста Вячеслав Смородинов. Из-за возникших разбирательств дача в итоге также вошла в наследственную массу и будет разделена между родственниками.

Кроме того, у Краско остался дом в Вартемягах, за который его бывшая жена Наталия Вяль также судилась со Смородиновым, так как актер заключил с ним договор ренты.

Напомним, старшая дочь актера Галина родилась в его первом браке с Екатериной Ивановой. После развода бывшая жена увезла ребенка в родную деревню Вартемяги Ленинградской области. По некоторым данным, повзрослев, Галина сменила фамилию. Иван Краско был официально женат четыре раза. У него пятеро детей, однако в 2006 году сын актера Андрей, рожденный в браке с учительницей Кирой Петровой, умер. Также ходили слухи о том, что у артиста есть внебрачные дети, но он при жизни не подтверждал отцовство.

Иван Краско скончался 9 августа после продолжительной болезни. Врачи диагностировали у 94-летнего народного артиста РФ рак желудка. В последние дни жизни он практически ничего не ел и находился в больнице. Кроме того, у Краско произошел инсульт.

Ранее сообщалось, что Иван Краско перед смертью просил похоронить его в офицерской форме рядом с сыном Андреем, скончавшимся в 2006 году. О последней воле актера сообщил его друг и бывший пиар-директор Вячеслав Смородинов.