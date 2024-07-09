«Ари вы больше не увидите»: старшая дочь Самойловой и Джигана запретила родителям снимать ее для блогов

Старшая дочь блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана приняла решение больше не появляться в социальных сетях родителей. Это произошло после того, как девочку захейтели из-за музыкальной карьеры.

В конце июля Ариела будет отмечать 13-летие. Перед праздником она обратилась к семье и сообщила, что больше не будет участвовать в съемках семейного контента. Причину она не объяснила, поэтому ее мама не знает, сколько продлится запрет. Самойлова подчеркнула, что намерена учитывать желание дочери и не заставлять ее записывать видео для ее блога.

«Ари вы больше не увидите ни в сторис, ни в YouTube. Не знаю, сколько это может продлиться, но, предполагаю, годами», - поделилась Оксана.

Отметим, что весь контент Самойловой в соцсетях строится на детях. Она регулярно показывает дочерей и сына и рассказывает об их жизни. Однако в последнее время блогер стала чаще сталкиваться с капризами Ариелы по этому поводу. Оксана связывает это с переходным возрастом.

К слову, старшая наследница Джигана пыталась пойти по его стопам и даже выпустила дебютный трек. Но из-за критики в Сети приняла решение дальше не заниматься музыкой.

Ранее Оксана Самойлова заявила, что отвела старшую дочь к психологу.