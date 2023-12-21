Старшая дочь Ханны заговорила о пополнении в семье

Ханна решила порадовать подписчиков в соцсетях необычным интерактивом. На вопросы фанатов отвечала ее старшая дочь Адриана. Так, девочка призналась, что очень хотела бы сестру.

Кто-то из пользователей Сети спросил, кого бы дочка Ханны хотела больше - братика или сестренку. Наследница выбрала второй вариант, поскольку ей всегда нравилось играть именно с девочками.

В 2023 году Ханна родила еще одного ребенка. Адриана была рада появлению нового члена в семье и сразу стала заботиться о малыше наравне с родителями. Сама исполнительница не раз отмечала, что для нее большое счастье - наблюдать за этим процессом. В будущем артистка даже хотела бы стать многодетной матерью.

По словам Ханны, важно воспитывать детей в ласке и любви. Она уверена, что такое отношение дает свои плоды. К тому же старшая дочка звезды называет маму «своей мечтой».

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