Актриса Ольга Медынич назвала жанр в кино, который считает самым трудным

Ольга Медынич ответила, какой жанр в кино считает самым трудным. Слова актрисы цитирует издание Hello!.

Девушка призналась, что очень любит комедию, хотя и считает ее наиболее трудным жанром. Дело в том, что комедия всегда предполагает быстрое развитие действия.

«И может быть, мне хочется другого ритма; спокойного, размеренного фильма или сериала, в котором можно поразмышлять, в котором не надо быстро говорить, в котором будет меньше слов, а больше внутренней работы», – рассказывает актриса.

Однако, помимо комедий, Ольга Медынич любит исторические картины. Ей нравится сниматься в фильмах, сюжет которых связан с другим временем.

Как утверждает звезда, в подобных проектах необходимо много работать над ролью: изучить другие походки, манеры речи и поведения. Иначе в кадре актер будет казаться «ряженым».

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