«Невиданная щедрость»: бывшая супруга Александра Кержакова рассказала о крошечных алиментах

Милана Тюльпанова и футболист Александр Кержаков имеют общего сына. На днях бывшая жена раскрыла сумму, которую платить отец в качестве алиментов.

Ежемесячные 10,5 тысяч рублей — такую сумму выплачивает спортсмен на содержание сына. Эти алименты Тюльпанова назвала «невиданной щедростью».

В свою очередь, Алана Мамаева, экс-жена футболиста Павла Мамаева, похвасталась алиментами. На ее ребенка выплачивают целых 11 095 рублей, пошутила девушка.

Ранее мы писали, что Александр Кержаков признался, что после оплаты алиментов у него остается мало денег.