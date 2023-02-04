14:45, 04 февраля 2023
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«Невиданная щедрость»: бывшая супруга Александра Кержакова рассказала о крошечных алиментах
Экс-супруга футболиста Александра Кержакова пожаловалась на алименты в 10 тысяч рублей.
Фото: freepik
Милана Тюльпанова и футболист Александр Кержаков имеют общего сына. На днях бывшая жена раскрыла сумму, которую платить отец в качестве алиментов.
Ежемесячные 10,5 тысяч рублей — такую сумму выплачивает спортсмен на содержание сына. Эти алименты Тюльпанова назвала «невиданной щедростью».
В свою очередь, Алана Мамаева, экс-жена футболиста Павла Мамаева, похвасталась алиментами. На ее ребенка выплачивают целых 11 095 рублей, пошутила девушка.
Ранее мы писали, что Александр Кержаков признался, что после оплаты алиментов у него остается мало денег.
Источник фото:freepik
Источник:Комсомольская правда
Автор:Галина СьюТеги:
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