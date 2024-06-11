«Мы же знаем, почему его убили»: Дибров раскрыл подробности смерти Владислава Листьева

Одного из самых известных и талантливых журналистов России Владислава Листьева убили в 1995 году. Дело до сих пор не раскрыто, но многие догадываются, кто мог лишить его жизни. В их числе оказался и телеведущий Дмитрий Дибров.

Экс-ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» познакомился с Листьевым еще в 1980 году на съемках программы «Веселые ребята». Журналист с первых минут стал для Диброва «любимым другом и собеседником».

Дибров пояснил, что Листьев постиг «кое-что более серьезное в области журналистики». Он сравнил зарплаты российских коллег с американскими. Корреспонденты из США тогда получали миллион долларов в месяц, а наши — три рубля. Владислав понял, что дело здесь нечистое.

По словам телеведущего, заработок был не главной целью Листьева. Он хотел созидать, в то время как многие его коллеги считали, что телевизионный журналист должен быть проповедником. В итоге Владислав попал в резонанс со страной.

«Видите ли, мы же знаем, почему его убили. Мы просто не имеем права об этом говорить. Не надо попону срывать с театра Гудвина. Ну зачем это людям?», — рассказал он в интервью Надежде Стрелец.

Дибров опроверг слухи о том, что Листьева могли убить из-за денег.

«Ребята, это неправда. Листьева не могли убить деньги, они к нему не прилипали», — добавил телеведущий.

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