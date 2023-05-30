«Операции проведены недавно»: Алла Пугачева довольна результатом новой подтяжки

Певица Алла Пугачева недавно перенесла хирургические вмешательства. Об этом рассказала известный косметолог Мадина Байрамукова, комментируя сильные изменения на лице у Примадонны. Напомним, на недавнем концерте группы «Машина времени» в Израиле певица была с отекшим лицом и неестественной улыбкой.

«Наблюдая динамику изменения внешности Пугачевой, можно сказать, что хирургические вмешательства у Аллы Борисовны достаточно свежие. То есть операции были проведены недавно», - сказала специалист.

Она предположила, что певице сделали блефаропластику и круговую подтяжку. Неровности на лице могли возникнуть из-за избытка филлеров: параллельно, скорее всего, удалили и их, добавила Байрамукова.

Она не стала называть пластику у Пугачевой «неудачной». Косметолог пояснила, что в силу возраста лицо после таких процедур «будет иметь не самый лучший вид». Это связано с тем, что эластичные свойства кожи с возрастом ухудшаются.

В добавок Байрамукова отметила, что операции у Пугачевой были и раньше, а с каждым разом «пластика деформирует черты лица», сказала она сайту mk.ru.

В 45 лет восстановление после операций занимает около года, но 74-летней Алле Пугачевой нужно больше времени. Существуют процедуры, ускоряющие восстановление: например, микротоки. Однако Примадонне они пока противопоказаны: манипуляции с лицом были проведены недавно.

Косметолог обратила внимание, что «Пугачева результатом новой подтяжки очень даже довольна». Так, артистка собрала волосы и открыла лицо, хотя раньше скрывала очертания с помощью накладок и густой шевелюры.

Ранее пластический хирург прокомментировал заплывшие глаза Пугачевой на видео из Израиля.