НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 января 2025, 10:13
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«Благословила давно»: Анастасия Волочкова о женихе 19-летней дочери Ариадны

Анастасия Волочкова заявила, что благословила 19-летнюю дочь Ариадну и ее жениха.
«Благословила давно»: Анастасия Волочкова о женихе 19-летней дочери Ариадны

© Starface.ru

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как относится к появлению возлюбленного у 19-летней дочери Ариадны. Девушка пришла с молодым человеком в московский ресторан на празднование дня рождения знаменитой матери.

Как пояснила Анастасия, она в курсе романа наследницы и одобряет ее выбор.

«На празднование моего дня рождения приезжала любимая доченька Ариадна с женихом Никитой. Я рада была видеть их счастливые лица. Благословила давно. Прекрасный был вечер!» - заявила балерина в своем блоге.

Напомним, Волочкова родила дочь Ариадну, когда жила в гражданском браке с бизнесменом Игорем Вдовиным.

Ранее Ариадна рассказала, что хотела бы обвенчаться с возлюбленным. Кроме того, молодые летом планируют свадьбу. Ариадна также рассказала журналистам, что занимается образовательной деятельностью, преподает и работает актрисой дубляжа — озвучивает фильмы и мультфильмы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
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Ариадна Волочкова
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