«Благословила давно»: Анастасия Волочкова о женихе 19-летней дочери Ариадны

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как относится к появлению возлюбленного у 19-летней дочери Ариадны. Девушка пришла с молодым человеком в московский ресторан на празднование дня рождения знаменитой матери.

Как пояснила Анастасия, она в курсе романа наследницы и одобряет ее выбор.

«На празднование моего дня рождения приезжала любимая доченька Ариадна с женихом Никитой. Я рада была видеть их счастливые лица. Благословила давно. Прекрасный был вечер!» - заявила балерина в своем блоге.

Напомним, Волочкова родила дочь Ариадну, когда жила в гражданском браке с бизнесменом Игорем Вдовиным.

Ранее Ариадна рассказала, что хотела бы обвенчаться с возлюбленным. Кроме того, молодые летом планируют свадьбу. Ариадна также рассказала журналистам, что занимается образовательной деятельностью, преподает и работает актрисой дубляжа — озвучивает фильмы и мультфильмы.