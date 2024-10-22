«Старик»: седого Максима Виторгана с трудом узнали на новом фото

«Когда-то, когда мы только выпускали этот спектакль, у меня там был такой текст: “Старик — говорил я себе — в 28 лет (!) старик!”. Нонче мне 52…» — написал Виторган в личном микроблоге.

Актер обратился к зрителям и в шутку попросил их не покупать билеты на спектакль. Мужчина считает, что тогда его смогут снять с репертуара.

«Ну будьте вы людьми!» — с иронией высказался артист.

Поклонники написали, что еще чаще будут покупать билеты ради встреч с кумиром.

Напомним, что артист театра и кино Максим Виторган получил известность благодаря ролям в фильмах: «День радио», «День выборов», «О чем говорят мужчины» и многим другим. В последнее время в СМИ все чаще появляются слухи об эмиграции мужчины в Израиль. Там живут его старшие наследники. Он же опровергает домыслы и говорит, что бывает там в гостях.

Ранее мы писали о том, что Альбина Джанабаева разыграла Валерия Меладзе с помощью маски с его лицом.