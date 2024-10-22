НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 октября 2024, 14:49
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«Профессионально удивляю мужа»: Джанабаева разыграла Меладзе, примерив маску с его лицом

Певица Джанабаева пришла в номер к Меладзе в маске с его лицом и разыграла мужа.
«Профессионально удивляю мужа»: Джанабаева разыграла Меладзе, примерив маску с его лицом

© Starface.ru

Певица Альбина Джанабаева пришла в номер к мужу Валерию Меладзе, примерив маску с его лицом. Она опубликовала в соцсетях забавный ролик и показала реакцию супруга на такой сюрприз.

Супруги активно ведут микроблоги и делятся подробностями своей жизни. Иногда они публикуют шуточные видео, которые нравятся публике. На днях Альбина устроила мужу сюрприз и примерила маску с его лицом. Она была в джинсах и пальто, а ее лицо было скрыто. Она позвонила в номер к Валерию, а тот сначала не понял, что происходит.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Профессионально удивляю мужа после стольких лет вместе», — написала артистка.

Меладзе пришел в себя только после того, как услышал голос любимой. Она громко заявила, что является Валерием Меладзе и приглашает всех на концерт, на что муж громко рассмеялся.

Напомним, что певица и артист сыграли свадьбу в 2014 году. У них трое общих детей: 20-летний Константин, 10-летний Лука и дочь Агата, которой всего три года. У Валерия есть еще трое детей от бывшей жены Ирины Малухиной – 33-летняя Инга, 25-летняя Софья и 21-летняя Арина.

Ранее мы писали о том, что закрутивший роман со студенткой Лепс заявил о желании вновь стать отцом.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Альбина Джанабаева
Валерий Меладзе
отношения
юмор