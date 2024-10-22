«Профессионально удивляю мужа»: Джанабаева разыграла Меладзе, примерив маску с его лицом
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Певица Альбина Джанабаева пришла в номер к мужу Валерию Меладзе, примерив маску с его лицом. Она опубликовала в соцсетях забавный ролик и показала реакцию супруга на такой сюрприз.
Супруги активно ведут микроблоги и делятся подробностями своей жизни. Иногда они публикуют шуточные видео, которые нравятся публике. На днях Альбина устроила мужу сюрприз и примерила маску с его лицом. Она была в джинсах и пальто, а ее лицо было скрыто. Она позвонила в номер к Валерию, а тот сначала не понял, что происходит.
«Профессионально удивляю мужа после стольких лет вместе», — написала артистка.
Меладзе пришел в себя только после того, как услышал голос любимой. Она громко заявила, что является Валерием Меладзе и приглашает всех на концерт, на что муж громко рассмеялся.
Напомним, что певица и артист сыграли свадьбу в 2014 году. У них трое общих детей: 20-летний Константин, 10-летний Лука и дочь Агата, которой всего три года. У Валерия есть еще трое детей от бывшей жены Ирины Малухиной – 33-летняя Инга, 25-летняя Софья и 21-летняя Арина.
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