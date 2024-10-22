«Профессионально удивляю мужа»: Джанабаева разыграла Меладзе, примерив маску с его лицом

Певица Альбина Джанабаева пришла в номер к мужу Валерию Меладзе, примерив маску с его лицом. Она опубликовала в соцсетях забавный ролик и показала реакцию супруга на такой сюрприз.

Супруги активно ведут микроблоги и делятся подробностями своей жизни. Иногда они публикуют шуточные видео, которые нравятся публике. На днях Альбина устроила мужу сюрприз и примерила маску с его лицом. Она была в джинсах и пальто, а ее лицо было скрыто. Она позвонила в номер к Валерию, а тот сначала не понял, что происходит.