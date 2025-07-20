«Стареющая дива наслаждается жизнью»: адвокат семьи Яниса Тиммы «обрушилась» на Анну Седокову

Адвокат семьи Яниса Тиммы публично «прошлась» по Анне Седоковой, которую обвиняют в смерти бывшего мужа. В личном блоге Маргарита Гаврилова возмутилась, что певица ведет праздный образ жизни и не испытывает «внутренних терзаний» из-за трагедии.

Больше всего адвоката вывело из себя то, что звездные коллеги продолжают игнорировать ситуацию, а один из Telegram-каналов якобы «блокирует вопрошающих и продолжает глупо пиарить выступающие части тела стареющей дивы!» После гибели экс-супруга Анна Седокова не стала надолго уходить в тень и сейчас активно посещает светские мероприятия в откровенных нарядах. Сама артистка оправдывалась: она лишь пытается жить дальше.

«Люди раздают советы, как надо скорбеть, даже не понимая, о чем это слово. Но я знаю, что он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой. <…> И я буду стараться жить, любить, работать. Это мой выбор. <…> Я выбираю путь сильного человека», — заявляла Анна Седокова.

Маргарита Гаврилова негодует, что экс-солистка группы «ВИА Гра» продолжает вести себя так, будто ничего не произошло, демонстрируя абсолютное равнодушие к произошедшему.

«В то время как миллионы граждан из разных уголков Земли сочувствуют, сопереживают, интересуются, пытаются выразить участие, жена Тиммы ведет расслабленный образ жизни, появляется на светских мероприятиях, пытается демонстрировать абсолютное отсутствие озабоченности, наслаждается жизнью и не испытывает внутренних нравственных проблем и терзаний», — возмутилась адвокат семьи Яниса Тиммы.

Напомним, бывший муж Анны Седоковой скончался в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти Яниса Тиммы в Сети началась травля певицы, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют артистку в причастности к гибели баскетболиста.

Ранее адвокат семьи Яниса Тиммы заявила, что будет настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении Анны Седоковой по статье о доведении до самоубийства.