Адвокат семьи Тиммы будет настаивать на возбуждении дела в отношении Седоковой

Адвокат семьи Яниса Тиммы будет настаивать на возбуждении уголовного дела в отношении Анны Седоковой по статье о доведении до самоубийства. Маргарита Гаврилова выступила с заявлением в соцсети.

По словам Маргариты, возбуждение уголовного дела — позиция семьи и людей, приближенных к ситуации. Адвокат возмутилась, что Анна ведет «раскованный образ жизни», появляется на светских мероприятиях, несмотря на смерть Яниса.

«В связи с тем, что на родине Яниса было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту насильственной смерти, нами принято решение, согласованное с семьей Яниса Тиммы, о том, что мы будем инициировать возбуждение уголовного дела в отношении Анны Владимировны Седоковой по статье о доведении до самоубийства. Она пытается демонстрировать абсолютное отсутствие озабоченности, наслаждается жизнью и не испытывает внутренних нравственных проблем и терзаний», — высказалась адвокат.

По мнению адвоката, Анна показывает неподобающий пример людям и обесценивает семейные отношения. Также Маргарита раскритиковала видео певицы после смерти баскетболиста. Она отметила, что ролики вызывают не сочувствие, а раздражение.

«Анна Владимировна решила, что, заручившись неким количеством условных союзников и сторонников, сыграв в несчастную бедную девочку, вызовет сочувствие в сердцах миллионов. Не вызовет, и более того, на сегодняшний день вызывается совершенно противоположная реакция», — заявила она.

Отметим, что сама артистка не комментировала обвинения в свой адрес.

Ранее адвокат семьи Яниса Тиммы заявила, что Седокова в спешке занялась наследством. Подробности читайте в этой новости.