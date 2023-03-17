«Стареть надо достойно»: 66-летний Николай Расторгуев заговорил о пластике лица

В отечественном шоу-бизнесе давно пошла мода на пластические операции, однако о перенесенных манипуляциях открыто говорит только Филипп Киркоров. Многие знаменитости намеренно скрывают факт изменений во внешности и до последнего отстаивают свою «естественную» красоту. На связь с порталом Prozvezd вышел Николай Расторгуев и поделился мнением по этому дискуссионному вопросу.

По словам музыканта, последний раз он был у косметолога год назад. Эксперт посоветовал ему сделать процедуру по уходу за лицом, на которую он с удовольствием согласился. А вот о пластике лица Николай «никогда не думал». Свое мнение артист поспешил объяснить: «Я немного из другой когорты артистов. Считаю, что стареть надо достойно».

По словам Расторгуева, он поддерживает себя в форме естественным путем. Так, музыкант регулярно ходит в зал и выполняет те упражнения, которые не вредят здоровью.

«Предпочитаю не убийственные упражнения для здоровья. Спорт же убивает. Многие спортсмены в конце жизни становятся инвалидами. Я занимаюсь для себя и стараюсь меньше есть», — резюмировал Николай.

Ранее пластический хирург Филиппа Киркорова заявил, что певец похудел на 12 кг за счет аппарата, который «качает мышцы током». К слову, данная процедура обходится артисту в приличную сумму денег. Подробности читайте здесь.

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