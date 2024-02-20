Стареет: директор Шуры раскрыл причину, по которой певец отказался от перьев и страз

Певец Шура перестал носить яркие и вызывающие наряды, поскольку они вышли из моды. Артист не может себе позволить экстравагантную одежду и в силу возраста, рассказал его директор Павел Депершмидт.

Директор певца рассказал, что Шура давно отказался от перьев, платьев и юбок, хотя раньше он в них любил выступать.

«Мы давно уже не работаем в перьях. У нас нет платьев, юбок, нам нечего сейчас корректировать. Вызывающие костюмы были у нас в 90-х, сейчас такая одежда неактуальна», — сказал Депершмидт в интервью NEWS.ru.

Он добавил, что 49-летнему артисту уже не подобает носить подобные наряды. Однако ранее он мог выйти на сцену в лосинах, ярких кофтах, платьях и туфлях на каблуках.

Напомним, однажды певец смог похудеть на рекордные 40 килограммов. Но потом, по его же признанию, стал нарушать все правила ПП, и лишние кило решили снова вернуться. Тем не менее выглядит артист, даже с небольшой прибавкой веса, очень достойно. Известный пластический хирург Александр Вдовин по фотографии певца дал рекомендации, как ему лучше ухаживать за собой и стоит ли прибегать к пластике.