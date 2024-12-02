«Стараюсь выкладываться на максимум»: оскандалившийся Тимур Родригез высказался об успехе в карьере

Телеведущий Тимур Родригез, оскандалившийся после расставания с женой по телефону, высказался о своей профессиональной деятельности. В интервью Газета.Ru шоумен признался, что не может ответить на вопрос, в какой сфере он больше преуспел.

За годы карьеры Тимур Родригез попробовал себя в роли певца, танцора, комика, телеведущего, а также в озвучивании мультфильмов. На вопрос о том, в какой ипостаси он на данный момент преуспел больше всего, артист не смог ответить. При этом шоумен отметил, что он старается по максимуму выкладываться в каждой из сфер деятельности.

«В какой я больше преуспел, полагаю, лучше знает мой зритель. Плюс — я не особо люблю высказываться о себе в комплиментарном ключе. Мне одинаково комфортно в каждой из них. И чем бы я ни занимался, стараюсь выкладываться на максимум», — заявил Тимур Родригез.

Актер добавил, что ему «искренне интересно» все, чем он занимается, и он не думал останавливаться на чем-то одном.

Напомним, в сентябре 2023 года Тимур Родригез объявил о разводе с Анной Девочкиной после 16 лет брака. Сразу после расставания телеведущий начал встречаться с актрисой Екатериной Кабак. В недавнем интервью артист впервые высказался о громком разрыве с женой. Шоумен признался, что был инициатором разрыва, поскольку ему захотелось «принципиально других отношений». Он также рассказал, что бросил экс-возлюбленную по телефону, что вызвало возмущение у публики.

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