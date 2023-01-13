«Стараюсь вести себя иначе»: как Алла Пугачева оправдала свое скандальное поведение

Уже долгое время Алла Пугачева не проживает в России. Сейчас певица обосновалась в Израиле, при этом она не спешит налаживать отношения с соотечественниками, а, наоборот, только их ухудшает, оставляя гневные комментарии в адрес россиян. Как выяснилось, артистка и сама сетует на свой сложный характер. Об этой детали вспомнило издание «Экспресс газета», найдя старое интервью Аллы Борисовны.

Еще 10 лет назад знаменитость пыталась найти оправдание своему взрывному поведению в астрологии, тогда она даже обращалась за консультацией к эксперту.

«Вся моя жизнь — бег с препятствиями. Я могла что-то сокрушить на своем пути вместо того, чтобы обойти и спокойненько вернуться на дорожку. Мой астролог говорит, что это потому, что я — Овен по гороскопу», — высказалась Пугачева.

Также в том интервью певица добавила, что теперь она старается вести себя иначе. Но, кажется, Алле Борисовне это не очень удается, судя по напряженной ситуации между ней и бывшими соотечественниками.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, чем занимается Пугачева в Израиле. Подробности читайте в этой статье.