«Сосредоточила все силы»: чем занимается Алла Пугачева в Израиле

Алла Пугачева уже долгое время не живет в России. Несмотря на то, что артистка строит новую жизнь в Израиле, бывшие соотечественники по-прежнему ее вспоминают. Так, в эксклюзивной беседе с изданием «МК» Иосиф Пригожин рассказал о взаимоотношениях с певицей.

Выяснилось, что продюсер и Алла Борисовна сейчас не поддерживают общение. Супруг Валерии убежден, что звезде это не надо, к тому же у них нет общих тем для разговора. Вряд ли покинувшую территорию РФ Пугачеву интересуют новости об отечественной эстраде.

«Сегодня все силы сосредоточены на ее семье и детях», — рассказал Пригожин о досуге певицы в Израиле.

Ранее Джиган пожаловался на поведение Оксаны Самойловой в браке. Мужчина почти со слезами на глазах заявил, что больше так не может жить. Подробности читайте в этой статье.