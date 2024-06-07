«Это правильно»: певец Стас Михайлов объяснил, почему везде ходит с охраной

Певец Стас Михайлов раскрыл, почему везде ходит с личной охраной. По словам артиста, она нужна даже не для того, чтобы защищать в случае покушения, а чтобы не допускать глупых поступков.

Михайлов – один из самых известных вокалистов в отечественном шоу-бизнесе с огромной армией поклонников. И, как и многие его коллеги, он предпочитает заботиться о своей безопасности и передвигаться по городу с телохранителями. За это его критикуют некоторые фанаты, считая, что он «зазвездился». Но, как объяснил Стас, это вовсе не прихоть, а необходимость. Певец отметил, что его охрана помогает ему избегать конфликтов, в которые публичные люди иногда вступают.

«Это правильно. Охрана нужна для того, чтобы у публичного человека не было соблазнов. Она защитит его от глупости, и даже не того, что кто-то может напасть. Она должна быть незаметной и помочь избежать конфликта, если он может возникнуть – правильно уйти, правильно разработать маршруты», - рассказал артист в шоу «Звезда в ответе» с Идой Галич.

По признанию Михайлова, у него часто случались ситуации, когда охрана помогала ему избежать скандала. Но, правда, из-за нее некоторые поклонники действительно считают его недоступным. Певец рассказал, что однажды фанаты захотели подойти к нему, но телохранители их развернули, причем сам он даже не понял, как это все произошло, не успел среагировать.

Ранее Стас Михайлов получил награду от президента России Владимира Путина и произнес речь.