«Стараюсь не заходить на кухню»: Ксения Бородина сообщила о строгой диете

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что соблюдает строгую диету после новогодних праздников и отпуска в Таиланде. Соответствующую публикацию артистка разместила в своем микроблоге.

По словам звезды, из-за ограничения питания она столкнулась с плохим настроением. Она также сравнила диеты с «издевательствами над женщинами».

«Я не могу жить без сладкого, вот хожу нюхаю хлеб, конфетки, стараюсь не заходить на кухню… А можно мне только чай. Вот пью воду, ем куриные грудки, салат с капустой, творог, чуть-чуть меда и так по кругу. Мне уже кажется, я без сил, пухну от голода», — пожаловалась Бородина.

Телеведущая признавалась, что ради фигуры готова активно заниматься спортом, строго следить за питанием и ограничивать свои пристрастия в еде, однако не намерена скрывать, как тяжело это дается. Знаменитость уточнила, что у многих ошибочно складывается представление о стройных людях, которые якобы не прикладывают никаких усилий для поддержания приятной внешности. Она добавила, что за идеальными формами, как правило, стоит большой труд и строгая дисциплина.

Ранее Ксения Бородина упрекнула в предательстве журналистку Алену Жигалову.