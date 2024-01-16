«Превратилось во фрик-шоу»: Бородина объяснила, почему обижена на журналистку Жигалову

Ксения Бородина упрекнула в предательстве журналистку Алену Жигалову, об этом сообщает «Вечерний курьер».

У телеведущей Ксении Бородиной в соцсетях спросили о том, пошла бы она на очередное интервью к Алене Жигаловой. Напомним, до этого ведущая уже давала интервью в шоу «Алена, блин!».

Однако Бородина рассказала, что несмотря на оглушительный успех предыдущей беседы, она разочарована в Жигаловой.

«Я человек, который привык договариваться с людьми по понятиям. В правильном смысле этого слова. Люди, с которыми я сотрудничала и имела определенное общение, через рот дают обещания и я склонна им верить. Если они их нарушают, не объяснив причины, значит, мне эти люди больше неинтересны», — заявила она.

Бородина подчеркнула, что дала интервью Жигаловой «абсолютно бесплатно». Однако вскоре, по словам телеведущей, Жигалова сменила тон и начала ее критиковать.

«Потом для меня это превратилось во фрик-шоу. Человек продолжает оскорблять и обсуждать меня на своих каналах. Вы считаете это стиль Опры? Или Стрелец вы представляете в этой роли? Ну это определенный уровень. Я туда скатываться не готова», — подчеркнула Бородина.

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