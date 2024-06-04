«Стараюсь не сойти с ума»: писатель Олег Рой рассказал о трагичной смерти сына

Писатель Олег Рой рассказал, что уже 13 лет получает фотографии с могилы сына. Наследник знаменитости выпал из окна, наряжая елку. В беседе с WomanHit.ru мужчина рассказал, как живет после личной трагедии.

Олег Рой несколько лет назад занял 13-ю строчку среди наиболее издаваемых в России детских писателей. Но в его жизни были как счастливые моменты, так и настоящие трагедии. У звезды погиб сын. Он объяснил, как нашел силы не сойти с ума после такого.

«Я и до сих пор это делаю, стараюсь не сойти с ума, поэтому я пишу, общаюсь с детьми», – поделился Олег.

Мужчина отметил, что последняя фотография, которую ему прислали на телефон, была могила сына. Мальчик похоронен в Магнитогорске, и у отца нет возможности следить за могилой. Поэтому он договорился с человеком, который следит за захоронением. Он прибирается и присылает снимок.

«И так происходит каждую неделю уже на протяжении 13 лет. Поэтому, когда некоторые персонажи советуют мне: «Ты должен это отпустить», я отвечаю: «Ты-то откуда знаешь, что я должен?». Так что вот, это последняя фотография, которая мне сегодня пришла. И я каждую неделю смотрю на фотографии с ним», – признался Рой.

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