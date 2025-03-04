«Стараюсь не читать»: Дмитрий Шепелев раскрыл, как справляется с критикой после интервью о Жанне Фриске

Дмитрий Шепелев рассказал, как справляется с обрушившейся на него критикой после громкого интервью о Жанне Фриске. В личном блоге телеведущий заявил, что старается не обращать внимание на негативные высказывания со стороны общественности и родственников певицы.

По словам Дмитрия Шепелева, сам он предпочитает не читать комментарии хейтеров — за него это делает команда, которая лишь «смеется» над высказываниями людей. Шоумен дал понять, что его не волнует критика публики.

«Стараюсь не читать. За меня это делает моя команда и чаще всего смеется над всем этим, когда рассказывает мне», — отметил Дмитрий Шепелев.

В феврале 2025 года Дмитрий Шепелев дал первое за почти 10 лет большое интервью после смерти Жанны Фриске. Телеведущий откровенно рассказал о жизни, тяжелой болезни и уходе певицы. После трагедии артист дистанцировался от ее близких, запретив им общаться и видеться с сыном. В новом интервью шоумен заявил, что отец артистки нападал на него с ножом и был готов похитить Платона. Однако Владимир Фриске отверг обвинения и заявил, что его пытался избить охранник избранника дочери.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком мозга, ей было 40 лет. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Экс-солистке группы «Блестящие» диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее мы писали о том, что выяснилось, почему Дмитрий Шепелев перестал скрывать сына от Жанны Фриске. Психолог Катерина Рублева заявила, что телеведущий пытается самоутвердиться и получить пиар за счет ребенка.