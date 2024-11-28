«Стараюсь избегать»: Артемий Лебедев перепутал сотрудников полиции с мошенниками
© Кадр из видео на YouTube-канале «Надежда Стрелец»
Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев вспомнил, как принял сотрудников полиции за телефонных мошенников. Об этом он заявил в выпуске авторского обзора новостей, который опубликован во «ВКонтакте».
Лебедев рассказал, что однажды ему позвонил неизвестный, который представился правоохранителем. Инфлюэнсер решил не продолжать разговор и отключил телефон, поскольку был уверен, что чиновники не звонят по телефону.
«Стараюсь избегать диалогов с людьми, которые могут быть телефонными мошенниками, так как считаю, что представители государственных органов не ведут общение по телефону», — поделился блогер.
Позднее дизайнеру позвонили еще раз, но уже с другого номера. Когда Артемий ответил на звонок, то услышал тот же голос и вновь сбросил вызов, при этом заблокировав оба номера. Через некоторое время незнакомец написал ему в мессенджере и попросил выйти на связь. Лебедев в ответ на это добавил «афериста» в «черный список».
Вскоре в городе к Лебедеву подошел человек, показал удостоверение полиции и поинтересовался, почему блогер от них «убегает» и не хочет с ними разговаривать.
Дизайнер уточнил, что звонок от настоящих госслужащих крайне тяжело отличить от звонка мошенника. Он считает, что полиции нужно дополнительно оповещать гражданина о звонке, например, через портал «Госуслуги».
Ранее побывавший во всех странах мира Артемий Лебедев назвал лучшие.