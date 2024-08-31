«Стараюсь давать ему свободу»: Анастасия Уколова высказалась о воспитании сына

Анастасия Уколова рассказала о своих методах воспитания сына.

Артистка заявила, что после рождения ребенка не смогла оставить любимую работу. С момента появления первенца, по имени Гоша, она продолжает сниматься в фильмах. При этом Анастасия берет с собой на площадку единственного первенца, так как именно она занимается его воспитанием.

Уколова призналась, что уже сейчас старается привить маленькому Гоше возможность руководить своими желаниями, не заставляя при этом, что-то делать против своей воли. Однако при этом, по словам Анастасии, она строго воспитывает своего сына и не балует его.

«Я Гоше уже сейчас предоставляю право выбора, не заставляю его есть или гулять, если он не хочет. У нас есть режим, но я не давлю, стараюсь человека растить так, чтобы он был самостоятельным. Конечно, я тревожусь, и чем больше времени провожу с сыном, тем больше переживаю... Но я стараюсь давать ему свободу», — заявила Уколова в беседе с изданием Теленеделя.

Актриса также подчеркнула, что с появлением ребенка ее темп жизни значительно уменьшился.

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