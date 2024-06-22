«Старая, страшная, неинтересная, никакущая»: жена звезды «Слова пацана» пожаловалась на хейт

Исполнивший роль Марата в сериале «Слово пацана» Рузиль Минекаев имеет большой успех у поклонниц. Но от пристального внимания фанаток страдает его жена Азиза Бекманова. Супруга звезды, родившая актеру сына Рэмиля, призналась, что ей уже полгода поступают сообщения от хейтеров.

Гневные сообщения Азизе начали писать с момента выхода сериала на экраны. Фанатки явно завидуют семейному счастью пары.

«Что я не пара моему мужу и отцу нашего первенца. Что я якобы старая, страшная, неинтересная, никакущая. Интересно, они думают, что Рузя женился на мне из жалости?», — цитирует ее портал PROZVEZD.

Супруга артиста спокойно относится к подобным замечанием. Она старается не отвечать на такие комментарии и не тратить на хейтеров жизненные силы, даже если очень хочется. Рузиль наоборот стал делать больше комплиментов жене после того, как увидел прочитанное, поэтому фанаткам не удалось внести раздор в пару: их отношения стали лишь крепче.

Азиза пожелала злопыхателям заняться своей личной жизнью, чтобы она била ключом, а на социальные сети не оставалось времени.

Супруги познакомились во время учебы в театральном училище в Казани. Именно благодаря Азизе актер переехал в Москву. Он планировал остаться в родном городе, но она тогда твердо решила покорять столицу, и молодой человек отправился за ней.