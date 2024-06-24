«Не могу к зрителям выйти с пузом»: 72-летний Олег Газманов рассказал о своем здоровье

Певец Олег Газманов в свои 72 года остается в хорошей физической форме. Певец признался, что уделяет много времени внешнему виду, так как не может выйти на сцену плохо подготовленным и слабым.

Исполнитель хита «Есаул» в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ продемонстрировал свою физическую подготовку и с легкостью отжался десять раз.

«Если есть воля и желание, ты всегда сделаешь свое тело здоровым. Я не могу к зрителям выйти с пузом. В прошлом у меня есть травма позвоночника», — заявил Газманов.

Как признался артист, он начал активно заниматься спортом в 35 лет, когда стал чувствовать себя плохо. Сейчас он ежедневно делает зарядку до завтрака, которая включает приседания и дыхательную гимнастику.

Для поддержания себя в форме певец тратит около 15 минут в день, так как из-за большой занятости ему сложно выделить время на длительные тренировки.

«Мой график страшный. Время расписано до доли секунды просто. Мне не хватает времени точно. Я встаю около четырех утра не из-за того, что я специально это делаю. Просто с возрастом я стал меньше спать», — поделился Газманов.

Ранее продюсер Павел Рудченко прокомментировал скандал вокруг песни Олега Газманова «Русский мир». Актер Максим Виторган обвинил певца в плагиате, якобы он украл мелодию у группы «Мумий Тролль». Музыкальный критик с этим не согласился.