«Старается лишний раз ее не светить»: SHAMAN стал скрывать Екатерину Мизулину от посторонних

Певец SHAMAN приехал на музыкальную премию «Шансон года» вместе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Однако артист скрывал возлюбленную от посторонних.

Ярослав Дронов делал все, чтобы визит избранницы остался незамеченным. О ее приезде мало кто догадывался.

Перед выступлением певца они находились в гримерке. Когда пришла очередь SHAMAN выступать, вместе с Екатериной он проследовал к сцене, минуя журналистов. Мизулина ждала за кулисами.

После награждения певец сначала проводил Мизулину в комнату отдыха и только потом вышел в зону прессы.

Артист рассказывал журналистам, что у него нет в Москве ни дома, ни квартиры. Дронов по большей части находится в турах, а в столице бывает наездами. Певец снимает квартиру.

Долго общаться с журналистами исполнитель не стал. Из концертного зала вместе с Мизулиной они постарались уйти незамеченными.

«Ярослав оберегает Катю, не хочет, чтобы ее донимали лишними вопросами», - сказали источники, знакомые с ситуацией. Их слова приводит Ura.ru.

Ранее SHAMAN рассказывал, что вместе с возлюбленной начинает утро с кофе. Спустя полтора часа пара завтракает.