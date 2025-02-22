«Стараемся закончить с конфликтами»: директор «Ленкома» заявил о возвращении Александры Захаровой в театр

Художественный руководитель театра сообщил, что Александра Захарова возвращается в «Ленком». Подробности приводит ТАСС.

Владимир Панков заявил, что народная артистка России вернется на сцену театра и сыграет свою роль в постановке «Вишневый сад». Данное заявление касается также и Дмитрия Певцова. По словам руководителя, он ведет переговоры для того, чтобы положить конец всем конфликтам и прийти к обоюдному согласию.

«Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Я не погружаюсь в них, а пытаюсь уравновесить. Атмосфера должна вернуться в дом. Мы разговариваем о многом, каждого я слушаю, мы беседуем и настраиваем друг на друга, позитивные эмоции», — сообщил Панков.

Владимир сообщил, что с Александрой у него состоялся продуктивный разговор, после которого она приняла решение о возвращении в театр.

«Встретился и с Александрой Захаровой, это тоже был хороший разговор и искренний, трепетный. Александра Марковна возвращается в спектакль "Вишневый сад". Договорились остановить обиды и будем работать дальше над новыми постановками», - сказал Панков.

Ранее мы писали о том, что директор «Ленкома» рассказал, что показал Певцов вместо «завещания Захарова».