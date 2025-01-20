Директор «Ленкома» рассказал, что показал Певцов вместо «завещания Захарова»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что Дмитрий Певцов показал не завещание Марка Захарова, а ежегодную служебную записку. Он ответил на претензии актера в беседе с ТАСС.

Напомним, что пожаловавшийся на увольнение из театра Певцов показал в соцсетях листок, на котором было якобы «завещание Марка Захарова». Оно было адресовано управлению учреждения. Дмитрий заявил, что руководство проигнорировало его пожелания по поводу репертуара.

Варшавер же ответил, что это не завещание, а служебная записка. В ней указаны пожелания режиссера по формированию репертуара. Директор театра высказался и о спектаклях.

«То, что громко названо завещанием Марка Захарова, ежегодная служебная записка. Кстати сказать, те спектакли Марка Анатольевича, которые сегодня идут в театре, а их восемь, примерно таким же образом и формируются. Иначе просто невозможно, так как у нас одна сцена, спектаклей 17, а рабочих дней 25-26 в месяц. Этот расклад понятен любому театральному деятелю», – заявил Варшавер.

В руководстве отметили, что в учреждении принимают решение о репертуаре исходя из посещаемости. Кроме того, необходимо также выпускать новые спектакли.

Ранее мы писали о том, что изгнанный из «Ленкома» Певцов заявил, что может вернуться в театр.