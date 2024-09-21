«Стану телеведущей»: старшая дочь Ксении Бородиной заявила о желании пойти по стопам матери

Дочь Ксении Бородиной призналась, что хочет пойти по стопам матери и стать звездой.

Телеведущая воспитывает двоих детей: 15-летнюю Марию от первого брака и 8-летнюю Теону от второго. Ксения не раз призналась, что девочки очень разные и друг на друга не похожи. Так, старшая дочь заявила о своей мечте поступить на журфак в МГИМО, чтобы затем стать телеведущей, как мама. Мария подчеркнула, что является очень стеснительным человеком и что ей сложно работать на камеру, поэтому ей может быть трудно будет построить свою карьеру на телевидении.

«Возможно стану телеведущей. Смотря на маму, есть такие мысли, это очень интересно. Но я стеснительный человек, мне сложно работать на камеру, но, возможно, я все же раскроюсь и что-то получится», — рассказала Мария в беседе с Никитой Ефремовым в шоу «NE SHOPPING».

Также девочка сообщила, что ее младшая сестра также мечтает связать свою жизнь с творчеством и даже уже сейчас начать ходить на курсы актерского мастерства.

Ранее мы писали о том, что нового бойфренда Ксении Бородиной заподозрили в романе ради пиара.