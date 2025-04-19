«Стану бомжом»: Агата Муцениеце призналась, что боится остаться без работы

Агата Муцениеце призналась, что боится остаться без актерской карьеры.

Актриса призналась, что она очень критично относится к себе и своей работе в кино. По этой причине у нее появляется страх, что в один момент ее могут перестать звать сниматься в фильмах.

Агата раскрыла, что сейчас активно ходит на пробы, большая часть из которых заканчиваются отказом в свою сторону. Актрисе необходимо проходить через отборочный этап, несмотря на свою большую популярность.

«Мне кажется, что меня перестанут снимать, что я нигде не буду играть и стану бомжом. Ну реально! Я до сих пор боюсь ходить на пробы, ненавижу их. Мечтала стать известной знаменитой актрисой, и меня будут звать на проекты вот так: "Агата, у нас есть сценарий, давай ты будешь сниматься, ну пожалуйста". Ничего подобного! Пока я доросла до какого-то статуса в актерстве, на пробы стали ходить все, даже самые известные актеры. То есть пробы стали супернормой жизни», — разоткровенничалась Агата в подкасте «Страхи».

Кроме того, Муцениеце заявила, что ей до конца жизни придется ходить на пробы, так как у нее очень зависимая профессия, которую она не сможет оставить.

Также артистка не стала скрывать, что в молодости она мечтала получить «Оскар», но позже эта цель улетучилась: Агата считает себя среднестатистической актрисой, неспособной забрать такую награду.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце высказалась о примирении с сыном от Павла Прилучного.