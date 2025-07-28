«Становлюсь злым и грустным»: Niletto заявил, что не любит фотографироваться с фанатами

Певец Данил Прытков, выступающий под псевдонимом Niletto, сделал признание касательно фотографий с фанатами. Оказалось, что артист не любит делать совместные снимки с поклонниками.

Niletto заявил об этом прямо во время концерта. Кадры с мероприятия опубликовал Telegram-канал Звездач. Певец обратился к фанатам со сцены и дал понять, что никаких совместных фото не будет.

«Это не ко мне. Я тот человек, который ненавидит это больше всего на свете. Поэтому, когда люди подходят ко мне с просьбой сделать фотографию, я теряю свою энергию. Потом становлюсь злым, грустным и не могу писать хорошие песни», — рассказал Данил.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Niletto стала жертвой воров на отдыхе в Барселоне. Они украли у девушки сумку с деньгами и документами. Кроме того, ее облили жидкостью с неприятным запахом.