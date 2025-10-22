«Становится легче»: Михаила Шуфутинского похвалили за использование инвалидной коляски

Певец Михаил Шуфутинский, периодически используя инвалидную коляску, снижает нагрузку на позвоночник. Для артиста это способ быть мобильным.

Соответствующее мнение в разговоре с изданием «Абзац» высказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, возрастному человеку требуется помощь, чтобы избежать системных болей. Он отметил, что может произойти спонтанный перелом позвонка.

«Коляска разгружает позвоночник, равномерно распределяется нагрузка на всю массу тела. Становится легче. Тем более певец только периодически использует коляску. Это способ быть мобильным», - сказал Кондрахин.

Впервые Шуфутинский сел в инвалидную коляску в 2009 году, когда сломал ногу. В 2023-м он травмировал копчик при игре в хоккей – из-за этого певец не мог танцевать и бегать.

Ранее появилась информация о том, что у артиста обнаружили опухоль, его прооперировали. Директор Шуфутинского Татьяна Юмашева заявила, что певцу не делали операцию, она назвала информацию глупостью.